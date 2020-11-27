Abdullah Avcı: ‘İlk yarıda bitirin’

Trabzonspor kariyerine galibiyetle başlayan ve ilk maçında Erzurumspor’u yıkan Abdullah Avcı, Ankaragücü deplasmanı öncesi de işi sıkı tutuyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki son antrenmanda, daha önce oyuncularından istediklerinin üstünden geçen ve maça dönük uyarılarda bulunan Avcı, Erzurum karşılaşmasını hatırlattı. Önemli pozisyonlar kaçırdıklarını ve 1-0’lık skor nedeniyle son bölümlerde rakibin baskı yaptığını belirten tecrübeli hocanın, “Ankaragücü’nü hafife almayın. Her rakip tehlikeli. Biz aynı konsantrasyonla devam etmek durumundayız. Maça hızlı başlayacağız. İlk yarıda sonuca ulaşalım ki, son bölümlerde sıkıntı yaşamayalım” dediği öğrenildi. Takımın mevcut kondisyon durumunu da göz önünde bulunduran Avcı, son 20 dakikalık bölümde fiziksel düşüş yaşanabileceği için skoru erken bulmak istiyor.

1 maç, 2 hedef

57 günlük galibiyet özlemini Erzurumspor maçıyla noktalayan Fırtına, bugün de Ankaragücü’nü devirip iki farklı hedefe ulaşmak amacında... Trabzonspor, Başkent’te kazanması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki lig maçında galibiyete ulaşacak ve toplamda 124 gün sonra dış sahada zafer sevinci yaşayacak. En son deplasman galibiyetini geçen sezon alan ve 25 Temmuz’daki son lig maçında Kayserispor’u mağlup eden Karadeniz ekibi, bu sezon 4 dış saha mücadelesinde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Başkent ekibi hocasız

Fuat Çapa ile yollarını ayıran Ankaragücü, hocasını Trabzon maçı sonrası belirleyecek. Saha antrenörleriyle çıkacak Başkent ekibinde teknik sorumlu olarak, Zonguldak Kömür’den ayrılan pro lisanslı Mustafa Dalcı yer alacak. Öte yandan Trabzon 1 Mayıs 2010’da dış sahada rakibine 1-0 yenildikten sonra 8 Lig maçında Ankaragücü’ne karşı 3 beraberlik, 5 galibiyet aldı.