Abdullah Avcı: Her şeyi denedik

Abdullah Avcı Kayseri maçından önce yaptığı açıklamada, sabırlı oynayıp kazanmak istediklerini belirtmişti. Deneyimli teknik adam karşılaşmanın ardından ise her şeyi denediklerini ancak kazanamadıklarını söyledi. Avcı, "İstatistik olarak çok şeyi kırmış olabiliriz. Topa sahip olmada.. Kaybettiğimizde, geri alma. Savunma güvenliğini hücum oynarken yapma. Direk var, ceza sahasına fazla girme var. 28 şut var. Her şeyi denedi takım. Ben şu an ne diyebilirim takıma sadece 2. yarının 20 dakikalık bölümünde pasın şiddetini biraz daha arttırabilirdik. Bazen oyun böyledir. Rakibin kalecisini tebrik etmek lazım. Blok halinde iyi savunma yapmaya çalıştılar ama biz her şeyi denedik. Hem hocumda, hem savunmada denedi bu takım" dedi.

‘Trabzon dominant oynar’

Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: Takım gelişiyor. İçeri atmak, çizginin içine atmak o gün ki performans ve yetenek belirliyor. Değişiklikler konusunda pek fazla seçeceğim yok. Dijaniny’in ayakları belirleyici. Onların performansının inişli çıkışlı olması biraz o belirleyici oldu Kaliteyi daha da artırarak, oyunda ki hamlelerimizi geliştirerek, maliyeti arttırma çalışması yapıyoruz. Trabzonspor büyük takım, dominant oynar. Baskılı oynar. Önümüzdeki sene en tepeye ve zirveye oynayacak. Mevcutta oyun planlarını da değişebiliyoruz. Oyun içinde formasyonları değişebiliyoruz. Her şeyi denedik alamadık. Yeni transferlerin katılımı ve daha güçlü ve dominant oyun olur.