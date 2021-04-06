Abdullah Avcı: Her şeyi denedik

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Futbolun güzelliği bu. Futbolun içinde bunlar var. İstatistik olarak birçok eşiği aşmış olabiliriz. Hücum oyanarken de savunmayı bırakmadık. Her şeyi yaptık. Direkler, ortalar, 28 şut... Rakibin kalecisini tebrik ediyorum. Biz bugün gerçekten her şeyi denedik ve yaptık.

En çok gol yiyen takımdan en az gol yiyen takıma döndük. Bunu hücum yaparken başardık. Artık topu çizginin içine atmak biraz da yetenek istiyor. Çift santrfora da döndük, bunu da denedik ama yapacak bir şey yok. Rekabeti ve kaliteyi daha da artırarak devam etmek istiyoruz.

Önümüzdeki sene hedeflere çok daha güçlü şekilde gideceğimize yönelik inancım tam. Trabzonspor takımı büyük takımdır. Dominant oyun oynar. Her zaman zirveye ve tepeye oynar.

Haksızlık etmeyelim çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.







