Abdullah Avcı: Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor

Beşiktaş’ın hocası Abdullah Avcı, Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesi umutlu konuştu. Avrupa Ligi’nde oynadıkları ilk maçta oyun olarak da skor olarak da istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Avcı, “Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor, yarın (bugün) da bu fırsatlardan biri. Taraftarın desteğiyle iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum” dedi. Sistemle ilgili soruya deneyimli teknik adam, “Son maçı eski sistemle oynadım, Avrupa Kupası’nın birini eski sistemle oynadım, Sivasspor maçının 2. yarısını eski sistemle oynadım. Bu ülkede 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım” karşılığını verdi.

‘Bireysel bakmıyorum’

Karius’un performansıyla ilgili olarak, “Bireysel olarak bakmıyorum” diyen Abdullah Avcı, “Bireysel hataları sayarsak, Karius’u, Vida’yı, Atiba’yı, Caner’i, beni de sayabilirsin. Çok mu oldu 6 haftada? Maça başlıyorsun, kırmızı kart, penaltı gol. Buradaki oyuncularla geçmişten bu yana kadar iletişimim vardı. Oyuncuların kendi performanslarıyla ilgili yukarı çekmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dünden itibaren hava olumluya geçiyor.İki maç kazanmak üst üste büyük camialarda duyguyu başka yere de çekebiliyor“ diye konuştu. Abdullah Avcı kongre süreciyle ilgili olarak ise “Bizim etki edeceğimiz alan saha içidir. Kararı verdikten sonra bir kez konuştuk” ifadesini kullandı. toplantıya katılan Atiba da şöyle konuştu: Durumun farkındayız, mutlu değiliz. Ayağa kalkmamız gerekiyor.

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