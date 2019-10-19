Abdullah Avcı hata istemiyor!

Beşiktaş bu akşamki maça beş sakat oyuncusundan mahrum çıkacak. Takımı motive etmeye çalışan Abdullah Avcı “Galatasaray derbisi öncesi kazanmalıyız” dedi.

19 Ekim 2019, Cumartesi 08:30
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Abdullah Avcı hata istemiyor!

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, ligde son olarak lider Alanyaspor’u 2-0 yenerek toparlanma sinyali vermişti. Siyah-beyazlılar bugün deplasmanda Ankaragücü’nü de mağlup ederek derbi öncesi sıkıntı yaşamak istemiyor ama sakatların çokluğu düşündürüyor.

Gökhan, Ruiz, Oğuzhan, N’Koudou ve Dorukhan Toköz bu akşam sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Sezon başından bu yana sakatlıklar yüzünden ideal kadrosunu oluşturamayan Abdullah Avcı bugün de farklı isimlerden oluşan on bir sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı dün yaptığı son toplantıda “Galatasaray maçı öncesi kazanacağımız üç puan çok önemli. Bu maçtan mutlaka kayıpsız çıkmalıyız” diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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