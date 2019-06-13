Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan kadrosundaki yıldızları korumaya çalışıyor.

Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Domagoj Vida için Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyor. Ancak siyah-beyazlıların başına getirilen teknik direktör Abdullah Avcı, çok iyi teklifler gelmemesi durumunda bu iç ismin de satışına kesinlikle karşı. Son olarak İtalyan devi Milan, geçen sezon gösterdiği performansla yıldızlaşan ve millî takımın da as oyuncularından biri hâline gelen Dorukhan Toköz’e kancayı taktı. Kırmızı-siyahlıların başına geçmesi an meselesi olan ve geçen sezon Sampdoria’yı çalıştıran Marco Giampaolo’nun, kadro planlamasında düşünmediği isimlerin arasında Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor. Bunun üzerine bir süredir menajerler aracılığıyla Dorukhan Toköz için temaslarını sürdüren Milan kulübü sonunda somut bir adım attı.

En az 15 milyon avro

Dorukhan’ı isteyen İtalyan devi, bu transfere karşılık Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra bir miktar para ödemeye hazır olduğunu Beşiktaş yönetimine iletti. Bunun üzerine fikrine başvurulan Abdullah Avcı bu takası istemediğini söyledi. Dorukhan için önerilen Çalhanoğlu’nun bölgesinde Âdem Ljajic’in bulunması ve Boşnak asıllı yıldızın en iyi dönemini geçirmesi sebebiyle Avcı bu takasa gerek olmadığını düşünüyor. Hocalarından olumsuz görüş alan Beşiktaşlı idareciler de Milan’a kibarca teşekkür etti. Sezon bitmeden önce Dorukhan için İtalyan kulüplerinin 7 milyon avro seviyesindeki teklifleri Beşiktaş yönetimi tarafından kabul görmemişti.

Âdem Ljajic daha etkili

Hakan Çalhanoğlu, Milan’a transfer olduğu ilk sezonda 8 gol atıp 13 de asist yapmayı başarmıştı. Millî futbolcu geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 5 gol atıp 8 golün pasını verdi. Siyah-beyazlılarda Çalhanoğlu gibi 10 numara bölgesinde görev alan Âdem Ljajic ise 11 defa fileleri havalandırıp 13 defa asist yaparak çok başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. (Türiye Gazetesi)