Abdullah Avcı: 'Görevimiz kazanmak'

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5’inci maçında sahasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava’yı konuk edecek Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki etkinlikte ilk olarak gruptaki süreci değerlendiren Avcı, “Bratislava maçında, buradaki Braga ve Wolverhampton maçlarında oyun iyiydi. Buradaki Wolverhampton maçında pozisyon vermedik. Alışık olmadığımız bir süreç yaşadık. Hayatın sana sunduğu bir fırsat var. Bu maçta önce Beşiktaş daha sonra ülke puanına katkı sağlamak için sahada olacağız. Umarım 3 puanla tanışacağımız bir müsabaka bizi bekler. Son antrenmanın ardından kararlar vereceğiz. Kazanma arzusunun, 3 puanı alacağımız bir maçın olacağına inanıyorum” diye konuştu.

İşte Avcı’nın tüm sözleri;

‘İnişler çıkışlar futbolda var’

“Havanın olumlu olarak yansıyacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi için de hem oyun hem de puan için sahada iyi işler olacağını düşünüyorum. Maç kazandıkça eleştiriler değişmiyor. 1-0 kazanınca niye 3-0 olmadı deniyor. Devamlı olumsuz bir eleştiri var. İnişler-çıkışlar futbol içinde var. Bu maç için sahada olumlu olacağını düşünüyorum.”

‘Taraftara ihtiyacımız olacak’

“Oğuzhan’ı 90 dakika istiyorsunuz ama oyuna göre değişebilir. Oğuzhan ile oyuna başlayacağım kesin. Ljajic ile ilgili düşüncelere parça parça katılmıyorum. Ljajic’in önemli ayakları var. Hep gol ve asist ile değerlendiriliyor. Ben gidişatından memnunum. Belki süre alabilir. Belki sonradan dahil olabilir. Oğuzhan tipinde oyuncu bulmak zor. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisine bir fırsat gelmişti, sakatlandı. Şimdi yeniden fırsat gelecek. Beşiktaş taraftarının sonuca ve oyuncuya direkt etkisi var. Özellikle pazartesi günü akşamında olumlu, pozitif eleştirisini maçın ardından yapan büyük Beşiktaş taraftarına ihtiyacımız var.”

‘Oğuzhan gibisini bulmak zor’

“Oğuzhan gibi oyuncuyu dışarıda bulmak zor. Yerli bile bulabilmek çok zor. Kulübe katmış yapmış, kulüp ona katkı yapmış. İnandığım bir oyuncu. Hiçbir zaman onunla ilgili bir tasarrufum olmadı. Kulübün de olmadı. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum.”

‘Burak benim korumamda’

“Victor Ruiz ve Atiba, cuma gününe kadar bizimle olmayacak. Atiba 37 yaşında. Bilim var, bilgi var. Douglas sakat, Lens cezalı. Burak da benim korumamda. Şu anda çalışacağız. Utku’nun başlayacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Karius başlayacak.”

‘Gençlerle ilgili düşüncelerim olumlu’

“Sene başından itibaren altyapıdan 7-8 genç oyuncu bizimle beraber çalışıyor. Özellikle yaş ortalaması yüksek takımlarda hem Avrupa hem ligi götürmek kolay değil. Gençlerle ilgili düşüncelerim her zaman olumludur. Bratislava maçı için antrenmandan sonra karar vereceğiz. Kartal ile ilgili bilgiler alacağım. Ayağında bir problem var.”