Abdullah Avcı: Gelişmeye devam ediyoruz

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi... Deneyimli bir hocaları var. Top rakipteyken de ciddi şekilde faul yapan bir takım Sivasspor...Onlara neredeyse hiç pozisyon vermedik. Doğru pozisyonlar da aldık. Top bizdeyken değişik formasyonlar denedik. Zaman zaman acele ettik, zaman zaman doğru şekilde yavaş yavaş gittik.

Öndeki seçeneklerimiz fazla değildi. Belirleyici olan buydu. Gelişiyoruz. Hala kolay değil. takım benim isteklerime cevap veriyor. Yolumuza devam ediyoruz. Salı günkü maça en iyi şekilde hazırlanacağız.







