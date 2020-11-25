Abdullah Avcı geldi Trabzonspor yükseldi!

Eddie Newton'la başladığı sezonda 7 maçta sadece 1 galibiyet alınınca İngiliz teknik adamın yerine takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor 57 gün sonra kazanmasını bildi. Tecrübeli hocayla çıktığı ilk maçta galip gelen Bordo-Mavililer'de saha içerisindeki değişim de direkt göze çarptı. İşte Avcı'nın kısa süredeki sihirli dokunuşları...

16 pas ve gol...

Bilindiği üzere Abdullah Avcı'ya 'sistem' hocası deniyor. Bu sistemin de en büyük parçası 'pas oyunu'. Deneyimli teknik adamın takıma ilk müdahalesi de bu yönde oldu. Trabzonspor, Erzurum karşısında Ekuban'ın tek golüyle kazanırken, bu golden önce tam 16 isabetli pas yaptı. Bu da Fırtına'nın bu sezon en çok isabetli pas yaparak rakip filelere gönderdiği gol olarak kayıtlara geçti.

'Topu Abdülkadir'le buluşturun!'

Kadroya bakıldığı zaman kuşkusuz takımın en yetenekli ve en potansiyelli isimlerinden birisi Abdülkadir Ömür... Son dönemde düşüş yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, Avcı'yla yeniden çıkışa geçti. İdmanlarda genç futbolcuyla yakından ilgilenen başarılı hoca, yeteneklerine çok güvendiği Abdülkadir'in daha fazla topa sahip olmasını istedi. Erzurum karşısında da yıldız oyuncu, en çok topla buluşan (63) isim oldu ve bir asistle performansını süsledi.

Takım savunması ve hücum

Abdullah Avcı sisteminin en önemli yapı taşlarından birisi de 'takım savunması'. Aynı zamanda bu Trabzonspor'un da en zayıf noktası. İlk izlenimlere göre deneyimli çalıştırıcı, bu sistemi oyuncularına aşılamaya başlamış. Baktığımızda 8, hatta 10 numarada oynayabilecek olan Baker, 1 topu çizgiden çıkardı, 3 kez şut engelledi ve 1 de top çaldı. Pereira da maçın ardından, "Takım için koşup, takım için mücadele ediyoruz" dedi. Fırtına'nın hücumlarında da 'takım' ruhunu görme fırsatı yakaladık.

Stoperler zirve yaptı

Karadeniz ekibindeki bu 'takım savunması' özellikle eleştirilen stoperlerin de oyununu yukarılara taşıdı. Edgar; girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazandı, 3 top kapma ve 2 pas arasıyla bu alanda sahanın en iyisi olurken, aynı zamanda en çok topla buluşan (62) ve en çok uzaklaştırma (4) yapan ikinci isimdi. Hugo da adeta Edgar'ı tamamladı. Brezilyalı, en çok hava topu kazanan (3), en çok uzaklaştırma yapan (5) isim olurken, en çok pas kesen (1) de ikinci futbolcuydu.

Yeniden takım ruhu yakalandı

Bordo-Mavili taraftaların uzun süredir en çok eleştirdiği konuların başında gelen 'hakeme itiraz', Avcı'yla yeniden hatırlandı. Erzurum mücadelesinde takım halinde pozisyonlara itiraz edildi, hakem Erkan Özdamar baskı altına alınmaya çalışıldı. Takım ruhunu yeniden yakalayan Fırtına, bu davranışlarıyla camiasına da bu durumu gösterdi.



