Abdullah Avcı galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Bu sezon ligdeki tek ve son galibiyetini 3. haftada Yeni Malatyaspor karşısında alan Fırtına, pazar günkü Erzurumspor mücadelesi öncesi zafere kilitlendi. Milli arada takımı yoğun şekilde çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı, Erzurum’u devirip Trabzonspor macerasına güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde bu maçın önemini vurgulayan Avcı’nın, “Bulunduğumuz konum kesinlikle Trabzonspor’a yakışmıyor. Hepimiz farkındayız. Ancak her takım bu tip dönemler yaşayabilir. Önemli olan ayağa kalkıp, devam etmektir. Bizim için lig yeni başlıyor. Ve başlangıçlar önemlidir. Size güveniyorum ve potansiyelinize çok inanıyorum. Bu takımın neler yapabileceğini herkese göstereceksiniz. Galibiyet hasretini bitirerek ilk adımı atacağız” dediği öğrenildi.

En son Yeni Malatyaspor

26 Eylül’deki Yeni Malatya galibiyetinden sonra Gaziantep FK ile berabere kalan Karadeniz ekibi, sonrasında üst üste çıktığı Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-Mavililer, İhsan Derelioğlu yönetiminde gittiği Alanyaspor deplasmanından ise 1 puanla döndü. Karadeniz ekibi ligde 57 gündür 3 puana hasret.



