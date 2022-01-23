Abdullah Avcı, Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi konuştu

Süper Lig 'in 23. haftasında Galatasaray 'a konuk olacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Maça yedek kulübesinde başlayan Hamsik'in durumuna değinen Avcı, ''Son ana kadar denedik, başlamanın biraz daha risk olacağını, gidişata göre kullanacak mıyız kullanmayacak mıyız buna ilerleyen dakikalar cevap verecek.'' dedi.

'Ülkenin en saygın, büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız'

Galatasaray'ın çok ciddi bir rakip olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Ülkenin en saygın, büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. Son derece sağlıklı şekilde maça hazırlandık. İnsanların 'iyi ki Trabzonspor var, iyi ki bu maçı seyrettik' dediği bir müsabaka olsun." dedi.







