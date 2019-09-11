Abdullah Avcı formayı yeni transferlere verecek

Süper Lig’de ilk 3 haftada yaşanan 5 puanlık kayıp, teknik direktör Abdullah Avcı’yı üzmüştü. Deneyimli çalıştırıcı, Burak Yılmaz’ın görev için hazır olmaması sebebiyle yeni hücum planını takımın son transferi Abdoulay Diaby üzerine kurdu. Başarılı teknik adamın, cumartesi günü Gazişehir’le oynanacak karşılaşmanın kadrosunu şimdiden belirlediği öğrenildi. Başarılı hocanın, geri bölgede; Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida ve Caner Erkin 5’lisini bozmayacağı, 4-1-4-1 sisteminde savunmanın önünde yer alacak isim olarak yeni transfer Elneny’yi görevlendireceği bildirildi.

Boyd, Lens’in önünde

Premier Lig devi Tottenham’dan takıma kazandırılan N’Kodou’yu 11’de oynatacak olan Avcı’nın; diğer kanadı Tyler Boyd’a vermesi ve Lens’i kulübeye çekmesi bekleniyor. Takımın merkezinde Dorukhan Toköz’e şans verecek olan deneyimli hoca, orta sahanın önünde Ljajic’i, en ileride de Abdoulay Diaby’yi görevlendireceği düşünülüyor.

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