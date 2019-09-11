Abdullah Avcı formayı yeni transferlere verecek
Beşiktaş'ın Gazişehir'le cumartesi günü karşı karşıya geleceği mücadelede yeni transferlerden 5 ismin ilk 11’de olması bekleniyor. Abdullah Avcı; savunmada Ruiz’i, ön liberoda Elneny’yi, kanatlarda; N’Koudou ve Tyler Boyd’u, ileride ise Diaby’yi görevlendirecek.
Süper Lig’de ilk 3 haftada yaşanan 5 puanlık kayıp, teknik direktör Abdullah Avcı’yı üzmüştü. Deneyimli çalıştırıcı, Burak Yılmaz’ın görev için hazır olmaması sebebiyle yeni hücum planını takımın son transferi Abdoulay Diaby üzerine kurdu. Başarılı teknik adamın, cumartesi günü Gazişehir’le oynanacak karşılaşmanın kadrosunu şimdiden belirlediği öğrenildi. Başarılı hocanın, geri bölgede; Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida ve Caner Erkin 5’lisini bozmayacağı, 4-1-4-1 sisteminde savunmanın önünde yer alacak isim olarak yeni transfer Elneny’yi görevlendireceği bildirildi.
Boyd, Lens’in önünde
Premier Lig devi Tottenham’dan takıma kazandırılan N’Kodou’yu 11’de oynatacak olan Avcı’nın; diğer kanadı Tyler Boyd’a vermesi ve Lens’i kulübeye çekmesi bekleniyor. Takımın merkezinde Dorukhan Toköz’e şans verecek olan deneyimli hoca, orta sahanın önünde Ljajic’i, en ileride de Abdoulay Diaby’yi görevlendireceği düşünülüyor.
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