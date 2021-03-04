Abdullah Avcı: Fenerbahçe maçından sonra geri dönmek önemliydi

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe maçını içeride kaybettikten 4 gün sonra zihinsel olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Aslında bugün bizim için bir fırsattı. Yeniden geri dönmek ve eşik atlamak açısından iyi bir fırsattı.

Futbolun her anını doğru yaşayacaksın. Prensiplerinden vazgeçmeyeceksin. Herhalde bugün kendimize olan güvenimiz fazlaydı. Bir taç atışı ve penaltı gol yedik. Sonra da korner oldu. Bunu düzeltmemiz lazım.

Bugün en çok ceza alanına girdiğimiz maçlardan biriydi. Kazandık ve mutluyuz ama çıkaracağımız dersler var. Trabzon şehri hep yukarıda olur ve hep yarışır. Biz her maçı kazanmak için oynamaya devam edeceğiz. Maç maç bakmaya devam edeceğiz. Galibiyeti seyircimize ve şehre armağan ediyoruz. Biz güzel bir aileyiz. Evet bazen inişler ve çıkışlar olacak ama bugün kazanmak geri dönmek açısından önemliydi.







