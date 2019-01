Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, “Galatasaray yarışın içinde olacak, Beşiktaş kalitesiyle var olacak. Fenerbahçe ise çıkış yapacak. Çok zor bir ikinci yarı olacak ama şampiyon olacağımıza inancım tam” diye konuştu.

'4.5 senelik bir Başakşehir hikayesi var'

“Son 3 senenin ilk yarıdaki lideriyiz. 4.5 senelik bir Başakşehir hikayesi var. 3 sene önce sezona başlarken şampiyonluk hedefleriyle başlamadık. 17 maç namağlup 39 puanla zirvede başladık ilk sene. Ben o sene de böyle bir hedefimiz yok demiştim. Ama geçen sene gerçek hedef buydu. Yine devreyi lider bitirdik. Bu senenin bir puan gerisindeydik ama bu kez fark var. 4 yılda savunmadan geçişe, geçişten set oyununa evrilen bir futbol var. Bugün baktığında lider takım 8 gol yemiş. Savunma oynuyor sanırsın. Tamamen rakip ceza sahasında en çok oynayan, topla en çok oynayan, kalecinin ayağını en çok kullanan, en az gol yiyen takımız. Oynadığı maçlarda topun en fazla oyunda kalma süresi olan takımız. Tek problem bu kadar pozisyona girip sonuçlandıramamışız.”

‘Oyuncuya değil sisteme bağlıyız’

“Sistem oyuncuyu değerli kılar. Arda, Elia, Emre, Clichy gibi oyunculardan uzun süre yoksun kalmamıza rağmen oldu bunlar. Eskiden oyuncu üzerinden bakılırdı futbola, ben hiç öyle bakmadım. İkinci yarı bu saydığım oyunculardan da maksimum verim almaya çalışacağız. Bunlar bizim için problem çözebilen oyuncular. Performanslarını sahada yansıtırlarsa daha iyi bir takım olacağız.”

‘Sahada beni en mutlu eden an...’

“Yaptıklarının, çalıştıklarının rakamsal olarak karşılığını sahada almak çok değerli. Bugün oyunu anlatan hemen hemen her istatistikte de lider olmak bizim için neyi ne kadar doğru yaptığımızı da gösteriyor. Bir mutlu eden de şu hangi takımın taraftarı olursa olsun, oynadığımız oyuna saygısı var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Saha içinde en mutlu olduğum şey ise çalıştığımız bir organizasyonun gerçekleştiğini görmek. Bu çok değerli bir hoca için.”

‘Arda Turan’a inanıyorum’

“16 yaşından beri tanıdığım, inandığım, dünyaya kendini kanıtlamış bir oyunu Arda Turan... Hayatın içinde yaşadığı bir takım talihsizlikler olabiliyor. Cezası bittikten sonra sakatlıklar yaşadı. Kolay değil birden temponun içine girmek. Arayı iyi geçirdi. Çalışıyor. Şu an bir sıkıntısı yok. Arda, Elia, Emre, Clichy... Hepsi aynı mesafede baktığım oyuncular. Hepsinin performansı belirleyici olacak.”

İşte Robinho transferinin perde arkası

“Bizi yendikleri maçın öncesinde koridordan çıkarken bana, ‘Çok iyi takımın var, tebrik ederim, süper oynuyorsunuz’ dedi. Çok samimiydi, maçta da izleyince bu iş olmalı dedik ve aldık”

“Herkesin hayal ettiği veya beğendiği oyunculardan biri Robinho. Bundan sonrasını performans belirliyor. Çok kaliteli. Bizim oyuna uygun. Mevkii olarak birkaç yerde oynayabilen oyuncuyla elimizi güçlendirdik. Transferi ani gelişti. Ne dedik! Sonuçlandırmayla ilgili sıkıntı var. Tespit yapıyoruz. Dar alanda oynuyoruz. Teknik kapasitesi yüksek temassız oynayabilen oyuncu lazım. O da Robinho. Bu sezon bizi yendikleri maçta canlı bir şekilde sahanın içinde net şekilde görünce etkilendik iyice...”

‘Enerjisi çok yüksek’

“Sivas maçından önce de koridordan çıkarken, ‘Çok iyi bir takımın var, tebrik ederim, çok iyi bir oyun oynuyorsunuz’ dedi çok samimi bir şekilde. Daha maç başlamadan evvel söyledi bunu. Çok da enerjisi yüksekti. Hoşuma gitti bu fazlasıyla. Berabere kaldığımız ve yenildiğimiz takımlar bile maç sonunda bize ‘En zorlandığımız maçtı’ demeleri çalışmamızın en güzel karşılığı bizim için.”

‘Yıldızlarla çok iyi anlaşıyoruz’

“Clichy’le daha yeni bir saat oturduk konuştuk. Onlarla mesafemizi doğru ayarlayarak her zaman konuşuruz. Çekinmeden Avrupa’nın her yerine ekibimi yolluyorum. Her şey planlı bir şekilde. Sahaya da sahanın dışına da olumlu yansıyor bu. Dünyanın en iyi hocalarıyla çalışan oyuncular çoğu. Onlarla iletişimimiz çok iyi ve hep daha iyiye gidiyor.”

‘Mert Günok bir orta saha gibi!’

“Volkan’a da teşekkür etmemiz lazım. Buraya kadar gelmemizde eşik atlamamızda çok önemli pay sahibi oldu. Volkan da Mert de benim evladım. Bu kararları vermek kolay değil. İkisi de Fenerbahçe altyapısından gelen kaleciler. 2011’de Mert yedek kaleciydi, Milli Takım’a aldığımda çok eleştirildim, bugün alınmıyor diye eleştiriliyor. Aynı şekilde Emre de öyleydi. İki tane A Milli Takım düzeyinde kalecim var. Gelişimlerini burada tamamladılar. Her maç 30-35 tane oyun Mert’in ayağından başlıyor. Normalde kalecinin tuttuğuna bakılır ama benim için tuttuğu kadar oynadığı da önemli. Kaleci artık bir orta saha oyuncusu gibi.”

‘Oyuncu satışından 25 milyon Euro'

“Bir stoper almamız gerekiyordu. Serdar Taşçı hem yerli hem de önemli bir kariyere sahip. Bizim oyun planına uygun bir stoper. İki sene önce Bayern’e gitmiş bir oyuncu. Burası bir şirket, sıfır maliyetle aldığımız Costa’yı 4.5 milyon Euro’ya sattık. Cengiz, Roma’ya gitti. Avrupa’dan çok kazandık. Ligden çok kazandık. Yaklaşık 25 milyon Eurolar’ı bulan bir oyuncu gelirimiz oldu. Serdar’ı da maliyetsiz aldık. 6 aydır oynamaması soru işareti olabilir ama testleri olumlu.”

‘Şiddeti yüksek maçlar olacak’

“Büyük takımların kötü olması bahane değil. Bir sene evvel 3’ü de yarıştaydı mesela. Geneli zor geçecek bir ikinci yarı olacak. Şiddeti yüksek maçlar bizi bekliyor. Şampiyon olacağımıza son derece inanıyoruz. Zor oyunlar bizi bekliyor. Sakin kalacağız. Parça parça gideceğiz. Galatasaray bu işin içinde, Beşiktaş da girecek. Fenerbahçe de çıkış yapacak. Ben herkesin işin içinde olmasını istiyorum. Avantajlarımız var, sakinliğimiz var. Problemimiz yok. İşimize odaklanarak hareket edeceğiz.”

‘Trabzonlu oyuncu her yerde’

“Trabzonspor’un ülke futboluna, ülke futbolunun da Trabzon’a ihtiyacı var. Bugün nereye giderseniz gidin sahada bir tane en azından 61 numara görürsünüz. Sıkıntılar yaşadılar uzun süre. Ancak Trabzon’la ne zaman, ne şartlarda oynarsan oyna zor deplasmandır. Seyirci ortamı da şu anda daha farklı, heyecanlı olacaktır. İlk defa yarışın içindeler uzun süredir. Her şeye hazırlıklıyız. Ardından Kasımpaşa maçı da öyle zor geçecek. Oturmuş bir takımız. 18. haftada final olmaz. Cebimiz dolu, bunu kullanacağız.”

‘Visca’nın kariyer senesi’

“34’te 34 yapan bir oyuncu. Visca’nın yansıttığı rakamlar ortada. Bizim altyapıdan yetişmiş gibi görüyorum ben onu. Evin büyük oğlu. İnanılmaz bir profesyonel. İdman kaçırmaz, ben bazen yorgunsan dinlen derim. Takım için her şeyini veren bir oyuncu. Değerini bulamaması, kariyerine katkı sağlayacak bir yer olsa belki değerlendirirdik. Yurt içi ve yurt dışı teklifler geldi ama bu zamana kadar biz hep kulüp ve oyuncu menfaatine göre karar verdik. Visca da bu karara hep saygı gösterdi ve çalışmaya devam etti. Ligin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri şu anda. Bu sene onun kişisel kariyerini zenginleştirme senesi. Tamamen bu 3.5 aya odaklanmış durumda.”

‘Avrupa’ya en yakın İrfan Can’

“Bazı oyuncuların yetenek tepstini hepimiz yapabiliriz. Önemli olan oyuncuyu geliştirebilmek. Cengiz, ilk idmanda kabul ettirdi. 10 ay sonra transfer oldu. İrfan’ın bazı eksikleri vardı. Oyun, taktik, beslenme, yağ, kilo, kariyer planlaması... Şu an bir eşikte. Eğer bunu atlarsa Avrupa’ya gidebilecek en yakın oyuncu. A Milli Takımı da gördü. İspanya Ligi ona çok uygun.”

‘Altyapı projesi Avrupa’da ilk'

“Muhammed’i profesyonel yaptık. 3 tane altyapıdan oyuncu kullandık kampta. Akademi projemiz tamamlanınca her şey çok daha iyi olacak. Daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor altyapıya. 4.5 senelik bir takımız. Stat, A Takım, akademi... 3’ünün bir arada olduğu bir proje Avrupa’da ilk olacak. Analiz, performans, diyet... Hepsinin içinde olacağı bir projeden bahsediyoruz.”

‘VAR’da eğitim artmalı’

“VAR sisteminin en büyük destekçilerindendim. Şimdi de aynı yerdeyim hatta daha da destekçiyim. Sadece eğitimin biraz daha verilmesi gerekiyor. Biz ayda bir kere oyuncularımız hakem konuları ve oyun kurallarıyla ilgili seminer veriyoruz. VAR’la ilgili en büyük şanssızlığı ben yaşadım. Fenerbahçe maçında VAR koptu, nasıl koptu dedim, talihsizlik işte. Eski maçlarda neler var neler!”

