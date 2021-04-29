Abdullah Avcı: Doğru oyunla golü attık

Fırtına’nın teknik patronu Abdullah Avcı, “İlk yarıda rakibimiz baskı yapmamasına rağmen 3-4 kez uzun paslar attık ve bize geçiş olarak geri döndü. 45+2’de de cezalandırıldık. Golü yedik. Bazen anları, dakikaları doğru oynamak gerekiyor. İkinci yarı 1-0 mağlupken 10 kişi kaldığımızda, rakibin belki o anda maçı koparma durumu da oluşabilirdi. Ancak oyunu doğru oynuyorsan, rakip 1 kişi fazla da olsa hükmedebilirsin. Golü de o zaman attık. Açıkçası kazanabilirdik de. Ancak gelgitler oldu iki takım açısından. Yorucu bir sezon. Kalan 3 maçı daha iyi oyun ve sonuçla tamamlamak istiyoruz. Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar. U19 takımıyla çıksa bile...” dedi.

‘Zirve planımız var’

Son olarak genel bir değerlendirme yapan tecrübeli hoca, “Önümüzdeki sezon için zirveyle ilgili düşüncelerimiz var. Gelecek yılın da planlamalarını yapıyoruz. Aynı zamanda hem savunma hem hücum anlamında gelişiyoruz. Geldiğimiz günden bu yana iyi gidiyoruz. En az gol yiyen olduk, deplasmanda kaybetmedik” ifadelerini kullandı.



