Abdullah Avcı: Direnç gösterip kazandık

305 gün sonra teknik adam olarak yeşil sahaya geri dönen Abdullah Avcı, Trabzonspor macerasına güzel bir giriş yaptı. Özellikle hava şartları nedeniyle zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten tecrübeli hoca, “İlk yarıda oyun aslında istediğimiz gibi başladı. Diğer sahada hem oyuna hem topa hakimdik. Sonrasında bulduğumuz gol ve Afobe, Tony ve Ekuban ile kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyunu ilk yarı koparabilirdik. Rakip ise ilk yarı duran toptan etkili oldu. Sayılmayan bir golleri var. Hugo’nun çıkardığı bir pozisyon var. Onun haricinde oyun akışında pozisyon vermedik” diye konuştu.

‘Merkezi doğru kapattık’

İkinci devreyi daha farklı yorumlayan Avcı, “Savunmayı yaparken çıkarken kaybettiğimiz toplarda sayısal olarak üstümüze geldiler. Maçın olumlu, olumsuz tarafı var. Olumlu tarafı takım savunmasını daha doğru yaptık, beraber hareket ettik, merkezi kapadık ama bireysel olarak da bazen yumrukla, kafayla sektirmek rakibe pozisyon vermeyi sağladı. Sonuç olarak 5 haftadır kazanamayan, her maç gol yiyen takım, bugün itibariyle gol yemeden buna direnç gösterdi, maçı kazandı. Geçiş dönemi için iyi bir 3 puan oldu” dedi.

‘Eksiğimiz çok ama...’

57 yaşındaki teknik adam, son olarak izleyecekleri yol haritasını şöyle anlattı: “Hafta hafta gideceğiz. Bugün 3 puanı aldık, önümüzdeki hafta nasıl alırız ona bakacağız. Trabzonspor her zaman yukarıda olmak ister, zirveyi hedefler. Adım adım ilerleyeceğiz. Evet çok eksiğimiz var. Ancak çok pratik yaparak, çok çalışarak bunları kapatacağız. Maç kazanmak özgüven getirdikçe, çalışmanın karşılığını daha net alacağız diye düşünüyorum.”