Abdullah Avcı: Daha bir şey kazanmadık

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe 'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor 'da Abdullah Avcı, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şöyle;

Kasketi taktık, herkes mutlu, lideriz. 9. haftada çok önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız. Bu maçın bu şehir için ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Şehir, takıma destek olsun. Bugünden sonra çok önemli ivme kazandık. Bugün onlar mutlu, biz mutluyuz. Yolumuz, sabırla gitmemiz gereken bir yol. Bir an önce Göztepe maçına dönmemiz gerekiyor. Fenerbahçe ligin en iyi, en şiddetli savunma yapan takımlarından biri. Biz öne geçerken, mağlup duruma düştük. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yöresel oyuncuların avantajları dezavantajları var. Abdülkadir Ömür'ün duygusal bir yapısı var. Bu takım şampiyon olacaksa, olacağına inanıyorum, Ömür'ün çok büyük katkısı olacak. Her fırsatta onu çok iyi kullanmaya çalışıyorum.