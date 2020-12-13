Abdullah Avcı: Çok eksiğimiz var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor karşısında sergilenen futboldan hiç memnun değildi. Net şekilde eleştirilerini dile getiren tecrübeli hoca, “Birlikte 4. haftamız. Bu kadar pas hatası olmaz! Saha dağılımı doğru değil, kötü. Duygular devreye girdi herhalde. Çok alışık olmadığım bir durum. Organizasyondan memnun değilim. Oyuncuların performansları aslında bu değil. Kötü oynama haklarını kullandılar herhalde bugün (dün). Trabzonspor deplasmanda berabere kaldı diye mutlu olamaz. Bütün kötü oyun ve performanslar bir araya geldi” dedi.

‘Gelişen oyun yoktu’

Daha fazla çalışmaları gerektiğini belirten Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “Hem savunması hem hücumu...Çok eksikler var. Bundan evvel takımın bu tarz maçları kaybettikleri olmuştur. Artık daha fazla çalışacağız. Nereye gideceği belli olmayan bu oyunu futbol kaldırmaz. Aklımızı sahaya koymalıyız. Oyun ve oyuncu olarak eksikler var. 3 maçtır gelişen oyun bu kez yoktu. Çalışmak için buradayız”



