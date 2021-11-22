Abdullah Avcı: Büyük takımlar her zaman yarışta olacaktır

Süper Lig ’de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor , 13. hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Marek Hamsik'in neden kadroda yer almadığı hakkında konuşan Abdullah Avcı, ligdeki şampiyonluk mücadelesine de değindi ve büyük takımların her zaman yarışın içerisinde olacağını belirtti.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Hamsik'i bugün riske etmedik. Önümüzde daha çok maç var. 1 maçı kurtarmaktansa 5 maçı kurtarmak lazım."

"Bizi farklı yerlere koyanlar var. Daha ligin 12. haftası. Bunlar bizim umurumuzda değil. Büyük takımlar her zaman yarışta olacaktır, arada çıkış yapan takımlar da olacaktır. Zor bir lig oynuyoruz."

"Erol Bulut'la 3.5 yıl boyunca birlikte çalıştık. Birbirimize çok destek olduk. Bugün kendisi yarışmacı bir teknik direktör... Kendisine de bundan sonrası için başarılar dilerim, bugün hariç."







