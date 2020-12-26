Abdullah Avcı: Burası Trabzon, yenilgiyi kabul edemeyiz!

Süper Lig'de 15. hafta maçında Trabzosnpor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçın sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Oyuna istediğimiz gibi başladık. Galatasaray'ın ilk 10-15 dakikadaki hakimiyetiyle geçeceğini ve baskıyı nasıl kırıp topu alacağımızı düşünmüştük. İlk yarı bitene kadar sürekli bir tık fazla oyuna hakim olduk. İlk yarının sonuna yani gole kadar adım adım planladıklarımızı geliştirdik. Stoperin merkezden çıkması, orta saha oyuncusunun girmesi gereken yerde Arda'nın topla kalmasıyla yenik girdik devreye.

İkinci yarı da toparlayabilirdik ama ikinci gol olunca kopmalar başladı. 2-0'dan sonraki kötü oyunu pozisyon olmasına rağmen kabul etmiyorum. Trabzonspor yenilebilir ama kabul edemez yenilgiyi. Burası Trabzonspor. Bunu önümüzdeki hafta itibariyle telafi etmeye çalışacağız.