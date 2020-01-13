Abdullah Avcı: Bu kadro şampiyon olabilecek kalitede

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi son günlerinde yer aldığı Antalya kampında, hem Teknik Direktör Abdullah Avcı hem de futbolcularla üst üste önemli toplantılar gerçekleştirdi.

Teknik patron Avcı ile başbaşa görüşen Başkan Çebi’nin, takım harcama limitleri nedeniyle transfer yapılmamasının gündemde olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Bu duruma dünden hazırlıklı olduğunu aktaran Abdullah Avcı’nın ise “Mevcut kadro ile yola devam etmemiz gerekiyorsa, bu kadro şampiyon olabilecek kalitede bir ekiptir. Bir kaç bölgede takımdan istediğim randımanı alamadım. Bunu daha çok çalışarak giderebiliriz. Bu zor günlerde bize düşen neyse bunu yapmak vazifemiz” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, futbolcularla gerçekleştirdiği toplantıda ise daha fazla kenetlenmelerini istedi. Göreve geldikten sonra yönetim olarak maddi konularda üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını aktaran Çebi’nin, “Sizlere maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Sağolun sizler de oynadığınız futbolla bu takımı yine yarışın içerisine soktunuz. İkinci yarıda işimiz daha zor. İkinci yarıda yine yönetim ve takım kenetlenmesini yaşayarak bu zorlukları aşabiliriz. Yönetim olarak sizlere çok güveniyoruz. Kupada Erzurum maçı ve arkasından Sivasspor karşılaşması ile lig yarışımız başlıyor. İkinci yarıda şampiyon gibi oynamalıyız. Biz yönetim olarak ikinci yarıda da üstümüze düşeni yapacağız” diye konuştuğu belirtildi. (Skorer)