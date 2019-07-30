Yeni sezon öncesinde takım kadrosunu; Tyler Boyd ve Douglas’la güçlendiren Siyah- Beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor... Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda önceliği sol stoper ve sol beke veren Beşiktaş’ta dün yeni takviyeler konusunda bir 3’lü transfer zirvesi yapıldı. Teknik irektör Abdullah Avcı ile yöneticiler Umut Güner ve Ahmet Kavalcı’nın yer aldığı zirvede, görüşülen isimler masaya yatırıldı. Boyd ve Douglas’ın 2 önemli transfer olduğunu belirten ve takımdaki gençlere güveninin tam olduğunu söyleyen Avcı, sonrasında 2 yöneticiye bir öneride bulundu.

Yönetimin temasları sürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, takımdaki sol stoper ve sol bek ihtiyacını giderken için sadece bir ismin yeterli olduğunu, o oyuncunun da İngiliz ekibi Stoke City’nin Hollandalı savunmacısı Bruno Martins İndi olabileceğini söylediği öğrenildi. Yönetimin bir süredir transfer etmek için çalışmada bulunduğu 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak övgü dolu sözler sarf eden Avcı’nın, “İndi transferi gerçekleşirse sol stoper eksiğimizi kapatırız ve ekstra sol bek almamıza da gerek kalmaz. İndi’yi hem stoperde hem de sol bekte görevlendirebilirim. Eğer bu oyuncu olmazsa 2 transfer yapmamız gerekiyor” dediği öğrenildi.