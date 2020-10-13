Beşiktaş Kulübü Genel Kurul Üyesi Av. Burak Alcan, Siyah Beyazlı ekip yönetimi tarafından görevine son verilen Abdullah Avcı'nın durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte A'dan Z'ye tüm önemli detaylar...

'Abdullah Avcı her yıl için 12 Milyon TL istemişti'

"Beşiktaş, 3 Temmuz 2019 tarihinde deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak, takımın başına geçirmişti. Milli takım deneyimi de olan Avcı’dan beklenti büyüktü. Bu nedenle kendisinin sözleşmeye imza attığı ücret de büyük oldu. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre; Avcı her yıl için 12 Milyon TL istemişti. Ayrıca şampiyonluk için 400.000 Avro prim de alacaktı. Nitekim Teknik Direktör Avcı, o dönemde; basına sızan haberlerde Beşiktaş’a büyük vaatlerde bulunmuştu. Bu vaatlere göre; 5 sezon içinde en az 2 şampiyonluk kazanılacak, Beşiktaş hiçbir sezon ilk ikiden aşağı düşmeyecek ve 5 yılın sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final ya da kupa kazanılacaktı. Ancak Avcı’nın ilk 6 aylık sözleşmesi içerisinde gösterdiği performans, vaat ettiği sözlerini gerçekleştiremeyeceğinin kanıtı oldu. 2019-20 sezonunun 1. devresinde aldığı sonuçlara bakıldığında Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Beşiktaş'ın başında 26 maçta 11 galibiyet alırken, 12 kez mağlubiyet yaşadığı, bu maçlarda 38 gol atarken Beşiktaş’ın kalesinde 42 gol gördüğü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olurken, sadece 1 galibiyet alabildiği ve hatta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadığı, sonunda Erzurumspor’a mağlup olduğu görülmüştü"

'İmzaladığı sözleşmeye riayet ettiği söylenebilir mi?'

"Başarılı bir teknik direktörünün sözleşmesini hiçbir takım prensip olarak sona erdirmez. Teknik direktör bir futbol takımının kalbidir. Henüz 6 ay öncesinde takımı başarıdan başarıya koşturacağını vaat eden bir teknik direktörün, yukarıdaki tablo karşısında başarılı olduğu, imzaladığı sözleşmeye riayet ettiği söylenebilir mi?"

'36 milyon TL’nin geriye kalan kısmını talep etmektedir'

"Beşiktaş Yönetimi, alınan başarısız sonuçlar üzerine Avcı’nın sözleşmesini 29 Ocak 2020 tarihinde feshetmiştir. Bu fesih başlı başına haklı bir sebebin sonucudur şeklinde değerlendiriyoruz. Gelinen noktada Teknik Direktör Avcı ve avukatı bir basın açıklaması yaparak sözleşmeden kaynaklı alacaklarını (!) talep etmektedir. Basındaki haberlerden anlaşıldığı kadarıyla Beşiktaş ile bir uzlaşmaya da yanaşmamaktadır. Yine kulislerden alınan haberlere göre, Avcı 3 yıllık sözleşmesi olduğunu ve geriye kalan bütün ödemelerini talep etmektedir. Yani yıllık 12 milyon TL’den 3 yıllık toplam 36 milyon TL’nin geriye kalan kısmını talep etmektedir. Avcı’ya bugüne kadar ne kadar ödeme yapıldığını bilmiyoruz; ancak aşağıda Teknik Direktör Avcı’nın bu parayı talep edip edemeyeceğini hukuki açıdan irdelemek istiyoruz."

'Abdullah Avcı’nın talep edebileceği alacakları olsa dahi azami 2 yılla sınırlı olmalıdır'

"İş Kanununa göre, profesyonel sporcular hariç spor kulübünde çalışanlara İş Kanunu hükümleri uygulanır. Yani teknik direktör, antrenörler, antrenör yardımcıları gibi çalışanlar İş Kanununa tabi olarak çalışmaktadırlar. Avcı ile yapılan sözleşme belirli süreli iş sözleşmesidir ve niteliği itibariyle belirli süreli yapılması için kanunen objektif neden de bulunmaktadır. Anladığımız kadarıyla, basındaki haberlerin aksine taraflar arasındaki sözleşme 3 yıllık blok bir sözleşme olmayıp, tersine 2 yıllık bir sözleşmedir ve teknik direktörün başarısına göre 1 yıllık uzatma opsiyonu içermektedir. Dolayısıyla, Avcı’nın talep edebileceği alacakları olsa dahi azami 2 yılla sınırlı olmalıdır."

"Sözleşme metnini görmemekle beraber, Avcı’nın alacak diye talep ettiği paranın sözleşmeye aykırılıktan doğan bir cezai şarttan mı, yoksa belirli süreli iş sözleşmesinin feshinden doğan bakiye ücret alacağından mı olduğu değerlendirmemizi etkilemektedir."

'Beşiktaş tarafınca yapılan haklı nedenle bir fesihtir'

"Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, taraflar arasındaki sözleşme 2 yıllık (1 süre uzatma opsiyonlu) belirli süreli sözleşmedir. Kanaatimizce Beşiktaş tarafından yapılan fesih, Avcı’nın kendisinden beklenen vaatleri gerçekleştirememesinin somut olarak anlaşılması ve objektif olarak alınan başarısız sonuçlar üzerine Beşiktaş tarafınca yapılan haklı nedenle bir fesihtir. Bu bağlamda, Beşiktaş’ın kanunen ödemesi gereken herhangi bir ücret veya tazminat da söz konusu olmamalıdır. Kaldı ki, belirli süreli sözleşmeden geriye kalan parayı Avcı talep dahi etse, kanuna göre talep edebileceği ücret Avcı’nın sözleşmenin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir indirildikten sonra geriye kalan para kadar olabilir (BK m. 438/2). Avcı gibi ünlü bir teknik adamın, Türkiye ve Avrupa Futbol Liglerinin devam ettiği bir dönemde teklif almadığı ve iş bulamadığı iddiası hayatın olağan akışına aykırı olur. Bu nedenle, bakiye ücret hesabında Avcı’nın şimdiye kadar çoktan bir iş bulabileceği değerlendirilerek hesaplama yapılması ve ayrıca başkaca işlerden ücret almışsa bunların da mahsubu gerekir."

'Avcı’nın talep edebileceği miktar asla 2 yıllık ücret tutarında olamamalıdır'

"Eğer taraflar arasındaki sözleşmenin içerisinde, tek taraflı fesih durumunda bir cezai şart (sözleşme cezası) belirlenmişse, bu durumda da en başta feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığına bakılacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, kanaatimiz odur ki, işin niteliği ve verdiği vaatleri yerine getirememesi gereği olarak Teknik Direktör Avcı’nın sözleşmesi Beşiktaş tarafından haklı nedenle feshedilmiştir. Aksine bir düşünce hasıl olsa bile, bu durumda dahi Avcı’nın talep edebileceği miktar asla 2 yıllık ücret tutarında olamamalıdır. Çünkü Kanuna göre; taraflar ceza koşulunun miktarını belirlemekte serbest olsa da, yargıç aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden indirebilir (BK m. 182/3). Yargıtay’a göre, “ceza koşulunun fahiş olup olmadığı, tarafların iktisadi durumu, özel olarak borçlunun ödeme kabiliyeti ile beraber, borçlunun borcunu yerine getirmemiş olması nedeniyle sağladığı menfaat, kusur derecesi ve borca aykırı davranışın ağırlığı ölçü alınarak tayin edilmeli ve hüküm altına alınan ceza miktarı, hak, adalet ve nesafet kurallarına uygun olarak tespit edilmelidir” (Yargıtay 13.HD, E. 2045/504, K. 2016/5643, T. 23.02.2016)."

"Beşiktaş ile Avcı arasındaki sözleşmede 2+1 yıllık cezai şartın olduğunu kabul mümkün olmayıp, zaten yargıç tarafından kayda değer şekilde indirilebilecek bir tutar sözkonusudur. Beşiktaş’ın fesihte haklılığı ve Avcı’nın sözleşmeyi imzalarken verdiği sözleri kendisinden beklenen başarı düzeyini tutturamaması birlikte değerlendirildiğinde, yukarıda yaptığımız açıklamalar da netlik kazanacaktır."

'En mantıklı yol Beşiktaş ile uzlaşma'

"Elbette ki Beşiktaş gibi güzide bir takım ile Avcı gibi deneyimli bir teknik adamın ihtilaflarını anlaşarak çözmesi en şık ve ideal yöntemdir. Kanaatimizce, yukarıdaki tabloya bakıldığında ve içinden geçtiğimiz pandemi süreci birlikte değerlendirildiğinde Sayın Avcı için en mantıklı yol Beşiktaş ile bir uzlaşmaya varması olmalıdır."