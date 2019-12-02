Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maç sonu seyircinin tezahüratları çok güzeldi. Oğuzhan ve Lens'e verdikleri destek için de teşekkür ederim. Beşiktaş'a gelirken, bir karar verirken, iyi bir Beşiktaşlı olan Metin Tekin, ki arkadaşımdır da kendisi 'Beşiktaş'ın ruhu bir başkadır' demişti. Onu bugün daha iyi gördüm.

Oyuncularımın hepsi çok istekli başladı. Goller ve pozisyonlar bulduk. İkinci ayrıda topu koşturamadık. Yoksa daha farklı olabilirdi. Buna da şükür. Kayserispor'a başarılar diliyorum, oyuncularıma da tekrardan teşekkür ediyorum.

Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum. Bazen oyuncuyu kazanmak için fırsatlar vardır. Bugün öyle bir fırsattı, taraftarlar destek verdi. Her oyuncu her an bize lazım olacak. Eleştiri bu oyunun içinde var. Oyunla ilgili eleştirilere saygı duydum, olmayanlara da suç duyurusunda bulundum. 5 maçla antrenörlüğümü tartışmayın, yüz kızartıcı suç işlemiyoruz. Oyunu daha iyi hale nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Teknik ekibime teşekkür ediyorum, en dalgalı dönemde yanımda durdular. 5-6'ncı haftadan itibaren biz bunu yaptık. 5 maç iyi gitmezken 'Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak' diyordum. Yakaladığımız ivmeyi devre arasına nasıl götürürüz, onun planlamasını yapacağız. Büyük camialarda duygular anlık olur. Şu an güzel gidiyor. Taraftar bu desteği verdikçe her zaman ayağa kalkan, dik duran Beşiktaş olacak.

Sezon başında geçen sezondan bazı ödemeler vardı. Bankalar Birliği ile anlaştıktan sonra 'transfer yapmayın içeriyi kapatın' demiştim. Benim için her zaman kurumum değerlidir. 28 oyuncum var. Yönetim kurulu da geldiği günden itibaren önemli çabalar sarf etti ve mesafeler kat ediyor. Başkanımız bugün Ümraniye'ye geldi, başarılar diledi. Kendisi 'Parayı haftaya vereceğim' diyor ve ödemeyi yapıyor.

Kulübün ekonomik şartlarına göre nasıl hareket edebilirsek ona göre hareket edeceğiz. Elneny, Arsenal'in oyuncusu, mali yükümlülüğü fazla ama yönetim kurulu muhakkak çalışma yapacaktır.

Atiba, cumartesi günü antrenmana çıktı. Atiba oynamak istediği sürece oynayacak. Yönetim kuruluyla karar vereceğiz. Kaybetmeden devam edilmesi gereken oyunculardan biri. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız.

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