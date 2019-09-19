Abdullah Avcı: Beşiktaş’ın her kulvarda hedefi vardır

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Slovan Bratislava mücadelesi öncesinde dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın oynanacağı Tehelne Pole Stadı’nda konuşan Avcı, “Beşiktaş’ın alışık olduğu, benim de teknik adam olarak 5 senedir burada olmam, ülke adına ve gelişim adına çok önemli. Beşiktaş, son 5-6 seneye baktığımızda UEFA sıralamasında ülke puanını en çok yukarıya çeken, Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkmış ülkemizin önemli bir kulübü. Beşiktaş’ın her kulvarda hedefi vardır. Bunlardan birisi de Bratislava’yla başlayacak. Bratislava kendi ülkesinin en değerli takımı. Kendi liginde topa sahip olan ve daha dominant bir oyun oynayan bir takım. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi play-off’u öncesi sistem değiştiren ve topu rakibe veren bir takım konumu aldılar” ifadelerini kullandı.

‘Hazırlıklı olmamız lazım’

Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Avcı, “Sistemleri olan takımlara karşı oynayacağız. Beşiktaş tarihinin bu ligde önemli tecrübeleri var. İyi bir başlangıç yapmak hedefindeyiz. Oyuncu grubu buna odaklandı, rakiple ilgili analizler yaptık. Umarım sahada bunun karşılığını alırız. Son maçlarını da burada canlı seyrettirdik, artı PAOK maçlarını da seyrettik. Sistemde değişiklik yapıp bekleyen bir takım görüntüsü verdiler. Şampiyonlar Ligi’nde oyunun her iki yönünü de oynayan takımlar var. Hücum mu savunma mı değil, her ikisini de doğru yapabilmek önemli. En doğrusu bu olacak. Her iki yöne de hazırlıklı olmamız lazım. Rakipten daha fazla topa sahip olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.