Abdullah Avcı: Belki ikinci sıra belki de liderlik...

Abdullah Avcı'nın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Cezalılarımız var, 3 gün önce maç oynadık ve 4 gün sonra bir daha maç yapacağız. Bu yüzden çok fazla değişiklik yapamıyoruz. Kayserispor Hamza hocayla beraber bir ivme yakaladı. Kenar ortaları geliyor, bir geçiş takımı... Erken orta ve doldur boşalt yapmamamız lazım. Sabırlı oynayarak kazanmamız gerekiyor.

Ligde matematiksel olarak neye yakınsak o görevi yapmak istiyoruz. 1 puan bile çok önemli, bunu geçen sene gördük.

Belki ilk 3, belki ikinci sıra, belki liderlik... Fırsat her zaman önüne çıkar. Geçmişe bakmaya gerek yok. Oralardan neler öğrendik, önemli olan bu. İvme yakalamak durumundayız.

Oyunu oturtmaya çalışırken, başka şeyleri de oturtmamız lazım. bambaşka dinamikler var, kolay değil ama biz bu akşam kesinlikle kazanmak istiyoruz.





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