Abdullah Avcı: Bazen böyle kazanacaksın

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 9.haftasında iç sahada 1-0 kazanılan BB Erzurumspor maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Beş maç aradan sonra gol yemeden galip gelen takım hakkında Avcı, önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı ilk olarak, "İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir maç oldu. Gole kadar istediğimiz opsiyonları kullanıyorduk. Golü bulduk ve arkasından kaçırdığımız pozisyon var. Duran toplarda etkili bir takıma karşı duran toplarda problem yaşadık." şeklinde konuştu.

Avcı, "Bazen böyle kazanacaksın. Bazen top rakipte olacak, bazen sende olacak. Hava şartları da uygun değildi. Eksiklerimiz var ama bunların bir anda oturma ihtimali yok. Kırılgan bir takım ilk defa gol yemedi ve maç kazandı. Kazanırken ve kaybederken dersler çıkarmak gerekiyor" ifadelerini de kullandı