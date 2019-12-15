Abdullah Avcı: Baskı yaptık ama üretemedik

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Bazen hata olur, bazen atan olur. Malatyaspor'u tebrik etmek laızm. Savunma yapacaklarını biliyorduk. Baskı yaptık ama üretemedik de. İkinci yarı basıkıyı daha da artırdık. 3-4 pozisyonumuz var ama yetmez. Orta kalitesi düşüktü. Buralarda golü ya baskıdan ya da çalıştığın organizasyonlardan bulmak lazım. 86'da ve 65'te goller geldi. Oralara çok fazla girmek istemiyorum. Pozisyonları değerlendiremedik. Yarış devam ediyor. Baskıyı ve arzuyu artırmamız lazım.

Sakat oyuncuların pazartesi bizle olma ihitmalleri var. Kafamızı rahatlataray hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanacağız. Herkes kaybedebiliyor. İlginç bir yarış oluyor bu sene. Hayat sürekli yeni bir fırsat sunuyor. Onun için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu | Süper Lig 15. hafta puan durumu ve fikstür