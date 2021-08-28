Abdullah Avcı: Başınızı dik tutun

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-0’lık Roma mağlubiyetinin ardından “Üzgünüm. Çünkü çalıştığımız yerden goller yedik. Ancak oyun içinde hep kafa kafaya mücadele ettik. Hakimiyet vermedik” demişti. Tecrübeli hoca, soyunma odasında ise oyuncularına moral verdi. Roma’nın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir rakip olduğunu hatırlatan Avcı, “Elinizden gelen mücadeleyi gösterdiniz. Oyun olarak kesinlikle yenilmedik, skor olarak yenildik. Başınızı dik tutun. Buradan gereken dersleri çıkartacağız ve ısrarla çalışacağız. Bizim daha alacak çok yolumuz var” ifadelerini kullandı. Bu karşılaşmayı şimdilik unutmalarını isteyen başarılı teknik adam, yarınki Giresunspor maçını işaret etti.

‘Telafisini yapacağız’

Avcı’nın, “Lige güzel başladık. 2 maçta galip geldik. Şimdi çok önemli bir Giresunspor deplasmanı var. Tam konsantre şekilde oraya gideceğiz. Ligde 3’te 3 yapacağız. Kazanarak devam etmek önemli. Bu maçın telafisini orada yapacağız. Size inanıyorum” dediği öğrenildi.