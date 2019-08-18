Abdullah Avcı: Başarılı olamadık!

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı 3-0 yenildikleri Sivasspor maçı sonrası konuştu.

18 Ağustos 2019, Pazar 00:20
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Abdullah Avcı: Başarılı olamadık!

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın Sivasspor'a 3-0 yenildiği karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın yaptığı açıklamalar...

- İlk yarıda bizim istediğimiz sistemi yansıtmak istedik, ikinci yarıda oyuncuların alışık olduğu sistemi denedik ama ikisinde de başarılı olamadık.

- Sıcak temas yapan bir takım, bunun için topa sahip olmak lazım. Basit top kayıpları yaparsan, klasik bir geçiş takımı var karşımızda, bunu da yaşadık. 

- 2. gole kadar ivmelenme yaşadık ama sonra bir tükenmişlik gibi, çabuk oyun disiplininden kopan ve basit top kayıpları yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı. 

- Oyunu inceleyeceğiz, oyuncu kendini inceleyecek. Biz de oyuncu da doğru tespitler yapıp bu dönüşü yapmalıyız. Cuma akşamı Vodafone'da daha fazla karakter koyan bir takım olmalıyız.

- Burak önemli bir oyuncu. Şu anda elimizdekini en iyi değerlendirmeliyiz. Transfer için çalışmalar yapılıyor ama önemli olan oyuncu almak değil, doğru oyuncuyu almak.

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