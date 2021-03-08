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Abdullah Avcı: Aynı oyuncu grubuyla devam ediyoruz... Ders çıkaracağız

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı 3-1 kaybettikleri Alanyaspor maçını değerlendirdi. Gole kadar dengeli bir oyun olduğunu belirten Avcı, "Tam oyunu bir kez daha dengeledik, bir daha gol yedik. Planların dışına çıkınca dağılmaya başladık. Yenilmeyi hak etmedik ama yapacak bir şey yok. Ligin en iyi organize olan takımına karşı oynadık, bazen böyle kayıplar yaşanır. Aynı futbolcu grubuyla devam edeceğiz ve bu mağlubiyetten ders çıkaracağız." dedi.

08 Mart 2021, Pazartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı: Aynı oyuncu grubuyla devam ediyoruz... Ders çıkaracağız

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyun gole kadar dengeliydi aslında. Bazen bekledik bazen baskı yaptık. Tam oyunu bir kez daha dengeledik, bir daha gol yedik. Planların dışına çıkınca dağılmaya başladık. Yenilmeyi hak etmedik ama yapacak bir şey yok. Ligin en iyi organize olan takımına karşı oynadık, bazen böyle kayıplar yaşanır. Geldiğim günden beri kazanmak üzerine oynuyoruz. Aynı futbolcu grubuyla devam edeceğiz ve bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Rakibimizi tebrik ediyorum.


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