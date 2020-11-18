Eddie Newton'un ardından Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, basının karşısına çıktı. Bordo-Mavililer'e transferine dair konuşan Avcı, takımdaki son durumu ve hedeflerini de anlattı. İşte tecrübeli hocanın iddialı sözleri...

'Karadeniz çocuğuyum, unutmayın'

"Trabzon'a gelmeme vesile olan başkan Ahmet Ağaoğlu'na, beni destekleyen ve cesaretlendiren yönetime teşekkür ederim. Bu kulübün efsaneleri gibi Trabzonspor'un tarihinde olmak istiyorum. 'Çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler ama Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum, unutmayın. Burada olduğum için mutluyum."

'Başarı için varım'

"Trabzonspor'dan gelen teklif, her teknik adamı heyecanlandırır. Üçüncü kez Trabzonspor'dan teklif aldım, bu mutluluk verir. O zaman şartlar oluşmadı. İlk teklif geldiğinden bu yana buranın büyüklüğünü hissediyorum. Trabzonsporumuz'un başarısı için varım. Dingin denize değil, Karadeniz'e çıktım. Kavga mı, mücadele mi, savaşmak mı? Bunun adı ne bilmiyorum, nasıl isterlerse öyle desinler."

'Sahanın içinde kalacağız'

"Trabzonspor'un sistemini, hücumunu, savunmasını elindeki oyuncu profili belirliyor. Bir haftadır iştahlı, arzulu çalışıyoruz. Kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığı ve sahada oyun aklı olan bir takım izlettireceğiz. Koronavirüs süreci nasıl devam edecek, onu kestirmek kolay değil. Biz her türlü tedbiri alacağız ve sahanın içinde kalacağız. Burası Trabzon, dünyanın her yerinde 61 plakası var. Altyapıdan ne olur ne olmaz diye 5 oyuncuyu yukarı aldık."

'Avcı'nın sırrı...'

Deneyimli çalıştırıcı, başarısının sırrıyla ilgili olarak sorulan soruya şu cevabı verdi: "Abdullah Avcı'nın sırrı çalışmak, ekip çalışmasına inanmak, futbolla ilgili her gelişimi takip etmek, ekiple beyin fırtınası, samimi iletişim, grup enerjisi oluşturmak."

'Bir enkaz almadık'

Çok konuşulan savunma sorununa da değinen tecrübeli hoca, "Takım savunması için çalışıyoruz ve oyuncular yüzde 60 olumlu cevap veriyor. Biz bir enkaz almadık. Şimdi görev sırası bizde, Trabzonspor'un en iyi olması için çalışacağız."