Abdullah Avcı: Artık kazanma zamanı geldi

Bu sözler Abdullah Avcı’ya ait... Üst üste alınan Çaykur Rizespor yenilgisi ve Beşiktaş beraberliğiyle şampiyonluk hesaplarını erteleyen Trabzonspor , Gaziantep’i devirip mutlu sona doğru dev bir adım atmak istiyor.

Son antrenmanda oyuncularına seslenen Avcı’nın, “Artık kazanma zamanı geldi. Rahat olacağız ve çalıştıklarımızı sahada yapacağız. Tarihin en erken şampiyonluğunu ne kadar istediğinizi gösterin” dediği öğrenildi.







