Abdullah Avcı: Altyapıya yatırım yapıyoruz

Trabzonspor’da göreve başladıktan sonra şehirde sık sık ziyaretlerde bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, dün de Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile biraraya geldi. İlk olarak Avcı’yı ve ekibini tebrik eden Zorluoğlu, “Şu ana kadar gayet başarılı bir süreç yaşandı. Ancak Trabzon şehri şampiyonluk dışında hiçbir sıralamayı başarı saymaz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşacağız. Her zaman yanınızdayız. Trabzonspor oynadığı futbolla keyif vermeye başladı” dedi. Sporcu Performans Merkezi’nin yapımının devam ettiğine de dikkat çeken Zorluoğlu, “Belki 5-6 milyon liralık daha donanım malzemesi alacağız. Trabzonspor’un çok rahat kullanabileceği, sadece profesyonel değil, altyapıdan gelecek sporcuların izlenmesi ve takip edilmesi için de çok önemli bir yatırım olacak.” ifadelerini kullandı.

'Doğru yapı şart'

Teknik direktör Abdullah Avcı ise, “Genel görüş olarak, ’Futbolcular altyapıdan çıksın’ diyoruz ama aslında bunun karşılığı altyapıya yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de şu an bu yatırımla ilgili yoğun uğraş veriyoruz. Bu topraklardan geri dönüş almaya çalışacağız. ‘Orada 3 çocuk var, bir gelsinler’ şeklinde ne yazık ki olmuyor. Okul ve antrenör eğitimiyle, kariyer planlaması ile bir bütün oluşturuyor. Bunu yaparsak Trabzon’da o verim, o altyapı var” diye konuştu.



