1+1 yıllık mukavele ve sezonluk 1.5 milyon euro önerisini kabul etmeyen Sambacı için teklif artıracak olan siyah-beyazlılar, Adriano’yu ikna etmeye çalışacak. Abdullah Avcı, birkaç bölgede oynatabileceği bu oyuncuyu ısrarla istiyor.

Beşiktaş’a gelir gelmez geçen seneki kadronun büyük ölçüde korunmasını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, Adriano’nun takımda kalması konusunda yönetime baskı yapıyor. Abdullah Avcı’nın, birkaç bölgede oynayabildiği için bu futbolcuyu çok istediği bildirildi.

Siyah-beyazlı teknik adamın isteğiyle Brezilyalı oyuncuya sürekli teklif sunan yönetim, yeni bir teklif hazırlığına daha girecek. Senelik 1.5 milyon euro olmak üzere bir yılı opsiyonlu iki senelik teklifini kabul etmeyen Adriano için, hem rakamın arttırılması hem de opsiyonsuz iki yıllık sözleşme planlanıyor.

Takımı ve ligi bildiği için de Adriano ile yeniden sözleşme uzatılmasını isteyen Abdullah Avcı, yönetimden müjdeli haber bekliyor. Brezilya’da bulunan Adriano ile yeniden buluşarak masaya oturacak Beşiktaş Yönetimi’nin yıllığı 2 milyon euroya yakın bir para vererek iki senelik sözleşme önereceği ifade edildi. Çocuklarına Brezilya’da okul bakan Adriano’nun, böyle bir teklife yeşil ışık yakabileceği bildirildi. Menajerine her fırsatta iyi bir teklif olması halinde, Beşiktaş’ta kalmayı çok istediğini söyleyen Brezilyalı savunmacı, buna rağmen başka kulüplerle de görüşmelerini sürdürüyor. (Skorer)