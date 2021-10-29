Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor 'u 1-0 geriden gelerek Djaniny ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başaran Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, maç içerisinde talihsiz bir sakatlık geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan Gervinho'nun durumu hakkında bilgiler verdi ve gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Taraftarımız bana bugün güzel bir duygu yaşattı. Bu taraftar maç önünde, maç sırasında hep yüksek duyguları yaşayan bir taraftar. Coşkuya devam etsinler, bu takım iyi şeyler yapacak. Biraz sabır, biraz sakinlik."

"Gervinho'nun durumu iyi gözükmüyor. Çapraz bağ konuşuluyor, umarım değildir."

"Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Hiçbir maç kolay olmayacak. 3 puanlık bir maç. Geçen senenin şampiyonu... Bu ivmeyi en iyi şekilde devam ettirmek istiyoruz."

Gervinho’nun durumunu doğruladı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gervinho’nun durumunu doğrulayan Abdullah Avcı, Gervinho’nun MR’ının çekildiğini ve sağ çapraz bağının kopmuş olduğunu dile getirerek, "Gervinho’nun MR’ı çekildi, sağ çapraz bağı kopmuş. Hem kulübümüze hem Gervinho’ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal 5-6 aylık süreçtir. Bazen maçı kazanıyorsun duyguların yukarı çıkıyor ama insan, oyuncu sağlığı önemli." ifadelerinde bulundu.





İlgili Haberler Trabzonsporlu Djaniny: Golüm çok önemliydi







