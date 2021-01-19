Abdullah Avcı: Abdülkadir genç oyuncu sağlığına çabuk kavuşacaktır

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Futbol böyle bir oyun. Hem olumlu hem olumsuz durumları aynı anda yaşayabiliyorsun. Bizim takımda ikinci bir alternatifi bile yok. Avrupa Şampiyonası var bu yaz. Genç bir oyuncu, sağlığına daha hızlı kavuşacaktır. Sağlık kurulu da açıklama yapacaktır. Ben ne desem yalan olur. Onların açıklamasını beklemek lazım.

Gitgide gelişiyoruz. Oyunun her iki yönünü de oynamaya başladık. 11 hafta 7 galibiyet ama yeterli mi? Değil. Oyun içinde anı doğru oynamamız lazım. 3-0 öndeyken bile taçtan gelen topu gol yemeyeceksin. 3 gün sonra bir müsabakaya daha hazır çıkmak zorundayız. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak...

Bugün Pereira'yı değil ama Serkan'ı da konuşabiliriz. Trabzon'un verimli topraklarından çıkmış bir oyuncu. Dün Pereira'yla konuştum. Ben futbolu bıraktığımda 2 şampiyonluk yaşamıştım. Orhan Ak benden forma istediğinde ona 'Çıakr eşofmanını antrenör ol' dedim. 7 senedir benim yanımda... Hayatta bu değişiklikler var.

Pereira 6 ay sonra sözleşmesi biten bir oyuncu. Evet kaptanım benim ama ona 'Düşün taşın, burada seviliyorsun. Belki antrenör olursun. Bunu sosyal medyadan da yapma' dedim. Ben ona sadece seçenek sundum. Bunu herkes böyle bilsin.











