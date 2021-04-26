Abdullah Avcı 4 isim için kararını verdi

Trabzonspor dış transfer çalışmalarına ağırlık verse de iç transferde de yoğun şekilde çalışıyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile yarışa başlamak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, kafasındaki planı yönetime bir raporla sundu. Kiralık oynayan Lewis Baker ile sözleşmeleri bitecek olan Majid Hosseini ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra Arap kulüplerinin gündemindeki Djaniny'nin takımda tutulmasını isteyen Avcı'nın bu oyuncular hakkında kısa bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

DJANİNY'NİN DEĞERİ ARTACAKTIR

Baker hakkında, "Uyumlu ve çalışkan. Maliyet olarak zorlamayacaksa kalmasını isterim" yorumunu yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Hosseini'nin çalışma azmi iyi. Oynattığımızda verim alıyoruz. Kamil Ahmet de farklı bölgelerde oynuyor ve takımdaki en uyumlu oyunculardan biri. Şartlar uyarsa kalmalı. Djaniny ise kaliteli bir oyuncu. İsteyen takımlar olduğunu biliyorum. Şimdi göndermeyelim, değeri daha çok artacaktır" ifadelerini kullandı.

MARLON BELİRSİZ

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Afobe ile yola devam edilme düşüncesinin olmadığı, diğer kiralık oyuncu Marlon'un geleceğinin ise netlik kazanmadığı öğrenildi. Brezilya sol bekin maliyeti, transferlere bağlı olarak durumunun belli olacağı ifade edildi.

ARANAN KAN!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresi boyunca çalıştığı hocalar içinde en başarılı isim, mevcut teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Kendisinden önce görev yapan Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'ı geçen 53 yaşındaki çalıştırıcı, 10 Kasım 2020'de geldiği bordo-mavili ekipte, ligde 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 57 puan toplayıp 2.04 puan ortalaması yakaladı. (Sabah)