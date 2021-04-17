Abdullah Avcı: Hakemlerle karşı karşıya gelmek istemiyorum

Ligin iyi takımlarından, atlet oyunculardan kurulu geçiş takımı Hatayspor ile oyunun bütününün genel olarak dengeli geçtiğini belirten Abdullah Avcı, “Oyunun bazı bölümlerinde biz, bazı bölümlerinde ise Atakaş Hatayspor devreye girdi. Geçişten bir gol attık. İkinci yarı itibariyle rakip daha fazla topa sahip oldu. 1-2 tane girdiği pozisyon var. Bizim de 1-0 da sonra koparacağımız pozisyonlar oldu. Uzatmanın son dakikalarda, taç atarken ayağımızın altından kaçırdığımız top ve sonra dönüşünde penaltı verilen pozisyonla berabere kaldık. Kazanmak istiyorduk. 3 haftadır özellikle oyunun biraz daha geliştiği, berabere biten pozisyonlarda bugün kazanıp ‘üçüncülük için yarışabilir miyiz, ikinciliğe kendimizi atabilir miyiz?’ diye düşünürken son saniye de gol yemek üzdü” dedi.

“HAKEMLERLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUM, CANIMIZ YANIYOR”

Avcı, hakem hakkında konuşmadığını ve alışık olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

“Sarı kart görmeye de alışık değilim. İkinci sarı kartı yine Zorbay hocadan gördük, bu beni üzüyor. Bu şekilde muhatap olmak istemiyorum. Takdir haklarına baksınlar, penaltı tartışılabilir, tekrar doğrudur, olabilir. Ben hafta içinde teknik taktik çalışıyorum. Oyunu soğutmak, hakeme bağırmak, hakemin üstüne gitmek gibi provokasyonlara çalışmıyorum. Bunu oyunun başından takip edeceksiniz ona göre kartları erken çıkaracaksınız. Bana çıkardığın gibi. Lütfen ben nasıl dersime çalışıyorsam, onlar da hem oyuncular hem takımlarla ilgili çalışsınlar. Sarı kart gördüğüm için üzgünüm. Hakem camiası ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bugün söylediklerim beraberlikle alakalı da değil. Bu oyunun hızını biz teknik adamlarla hakemler hızlandıracak veya topun oyunda kalma süresini artıracaklar. Oyunun başından sonuna kadar bu noktada eksiklikler gördüm.”

Avcı, takımda en önemli bugün görülen eksiklik konusunda bir soru üzerine de, “Bugün en büyük eksiklik yüksek enerji ile beraber daha coşkulu oynayabilirdik. Buna rağmen oyun ortada dengeliydi” yanıtını verdi.