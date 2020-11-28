Abdullah Avcı: 2 hafta yemeden kazanmak gurur verici

Erzurumspor karşısında kazanan kadroyu, Ankaragücü deplasmanında da bozmayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahadan yine 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. 90 dakika sonrasında ilk olarak gol yememelerine dikkat çeken 57 yaşındaki hoca, “Geldiğimiz günden beri tespitimiz takım savunmasıyla alakalı. Geçen sene maç içinde 32 puan öne geçmiş ve bunu kaybetmiş bir takım. Uğurcan’ın da en çok kurtarış yapan kaleci olmaması gerekiyor. Hep bunun üstüne çalıştık” dedi. Daha çok eksiklerinin bulunduğunu da belirten Abdullah Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

‘Oyuncularıma teşekkür’

“Takım savunması anlamında geçen haftadan bir tık daha iyisini yaptık. Bir tane pozisyon belki verdik. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok eksiğimiz var. 2 hafta, 6 puan, gol yememek bize 3-4 adım attırdı. Hücum organizasyonlarına da adım adım gideceğiz. 2 haftadır gol yemeden kazanmak mutluluk verici. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Öğrenmeye açıklar ve bilgiyi istiyorlar”



