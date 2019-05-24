Abdullah Avcı: 1-2 gün içinde kararımı vereceğim

Abdullah Avcı - Başakşehir birlikteliği sona ermek üzere. Alanyaspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Avcı, sesi titreyerek açıklamalar yaptı. Avcı, ayrılık sorusuna net bir yanıt vermese de bir iki gün içerisinde kararını açıklayacağını söyleyerek, ayrılığın güçlü bir ihtimal olduğu sinyalini verdi.





Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar şöyle:

Bu sene itibariyla genel olarak başından bu ana kadar, bütün ekip harika işler yaptık. Uzun süre lider getirdik, keşkeleri de içinde bulundurduk ama başkanımız, yöneticilerimiz, personelimiz bir kültür oluşturmuştur. 5 yıldır Avrupa'yı, Şampiyonlar Ligi'ni kovaladık. Çok enderdir, bir ilçe takımı olarak 5 yıl zirveyi kovaladık. Liverpool'da 7 puan öndeyken şampiyonluk kaybetti. Sahanın içinde kazanıp, sahanın içinde kaybetmek gerekiyor.

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Uzun zamandır büyük kulüplerla ismimiz anılıyor. Profesyonellik anlayışımda, sezon bitmeden böyle bir karar vermem ya da görüşme yapmam mümkün değildir.





1-2 gün bununla ilgili genel olarak, kulübümle oturup görüşmem gerekiyor. Bundan sonraki süreçte böyle bir şey olacaksa, benim ağzımdan duyacaksınız zaten. Kısa sürede, kulüple ve kendimle ilgili ne yapacağımızı benim ağzımdan duyacaksınız.

12 senedir Göksel Gümüşdağ ile beraberiz. Her zaman oturur konuşuruz. Kulübün menfaatleri konusunda 1-2 gün içinde net kararımızı duyuracağız.

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