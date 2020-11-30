Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Maçta favori olan sarı lacivertliler, Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında, Erol Bulut'un tercihleri oldukça tartışıldı. Bu tartışmayı yapan isimlerden birisi de Fenerbahçe'de bir zamanlar forma giymiş olan Abdülkerim Durmaz'dı. Maç sonrasında Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda Erol Bulut'u tercihlerinden dolayı eleştiren Durmaz, Serdar Aziz'in yerine Lemos'un alınmasına anlam veremediğini söyledi.

İşte Abdülkerim Durmaz'ın Fenerbahçe - Beşiktaş maçı değerlendirmesi:

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi hak ede ede yendi. Fenerbahçe bu maçta bırakın kazanmayı, berabere kalacak ne yaptı? Ben bunu Fenerbahçelilere soruyorum. Fenerbahçe mücadele eder, oyuncuları bir derbi maçı gibi maç oynar, formanın hakkını verirler o zaman iş başka ama ortada böyle bir şey yok.

Bir Fenerbahçe takımı oyuncuları, son 20-30 senedir böyle bir derbi oynamamıştır. Bu kadar ruhsuz, bu kadar maçı istemeyen, kazanmayı istemeyen bir Fenerbahçe takımı hiç görmemişlerdir. Bu maçı hakem üzerinden konuşamayız.

"HAFTA BOYUNCA SAMANDIRA'DA NE YAPTINIZ?"

Fenerbahçe, lehine hakem hataları bile olsa bu maçı almayı hak etmemiştir. Fenerbahçe'nin antrenörü Erol Bulut, eski Fenerbahçeli futbolcu... Sportif direktör... Fenerbahçe'nin eski futbolcusu... Yardımcı antrenörler; Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı, Aurelio, Selçuk Şahin. Bu saydığım 7 isim hepsi Fenerbahçe'de efsane olmuşlar, hepsi bu derbileri binlerce kez oynamış insanlar, bu derbilerin nasıl oynandığını bilirler. Siz orada 7 kişisiniz Fenerbahçeli futbolcular, derbi oynadığının farkında değil. Siz hafta boyunca ne yaptınız kardeşim Samandıra'da...

"ŞAMPİYON OLACAK TAKIMIN SAVUNMASI BÖYLE OLMAZ"

Beşiktaşlı futbolcular topu yiyecekti. Beşiktaş'ın defans hattı ve kalecisi iyi olsa bu Fenerbahçe'den 3 gol yer mi? Fenerbahçe'nin 3 gol atması, Beşiktaş defansının evlere şenlik oyuncular olmasındandır. Beşiktaş savunmasında oynayan oyuncaların hiçbiri şampiyon olan takımın savunmasında oynayamazlar.

Fenerbahçe bu maça hiç motive olmamış. Bu da teknik heyete yazar. Takım maç başında 'Ne olursa olsun biz bu Beşiktaş'ı yeneriz' havasında oynuyordu.

"SERDAR AZİZ VARKEN NEDEN LEMOS?"

Bak Erol hocam. Bu ülkenin en büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe'de defans oynadın. Sen nasıl olur da Serdar Aziz'in elindeki bütün defans oyuncularından daha iyi olduğunu anlayamıyorsun. Serdar Aziz'in bu adamların arkasında yedek olarak kalması komedi. Daha önce yaptın, yine yapıyorsun. Aboubakar'dan o çalımı o kadar basit yer mi Serdar! Lemos diye bir adam var ben ona Lemoş diyorum, yumuşacık çocuk her gelen yanından geçiyor. Erol Bulut bunun cevabını versin bana. Karagümrük maçı oynadı Lemos, iki penaltı yaptı. Sonra ne oldu da tekrar Serdar'ı kesti de geldi.