Galatasaray 'ın 2.8 milyon Euro bonservisle Konyaspor 'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı, 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atmasının ardından kişisel sosyal medya hesaplarından Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarına seslendi.

Profilini Galatasaray formalı fotoğraflarıyla değiştiren 27 yaşındaki stoper, hayallerinin gerçek olduğunu aktardı ve şu paylaşımı yaptı:

''İstediğim ve istenildiğim yerdeyim. Azimli çalışmalarımın karşılığını Türkiye’nin en büyüğüne gelerek aldım. Şimdi hedefim bana güvenenler ve büyük taraftarımız için sahada mücadele etmek. Stadyumda taraftarımızla buluşmak için can atıyorum. Hayallerim gerçek oldu.''







