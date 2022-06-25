Abdülkerim Bardakcı, kendisini 3+1 yıllığına Sarı Kırmızılı renklere bağlayan imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Trafik kazasında hayatını kaybeden ve daha önce Galatasaray 'da forma giyen Ahmet Çalık'ın Sarı Kırmızılı kulüpte güzel anılar bıraktığını söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Ahmet Çalık çok değerli bir kardeşimizdi. Sadece iki sene değil, 10 senedir kendisini tanıyordum. Öz kardeş gibiydik. Konya’da beraber çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet burada çok güzel anılar bıraktı. Ben de Allah’ın izniyle bu anıları devam ettirmeye geldim" şeklinde konuştu.

"O GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Galatasaray taraftarıyla buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediğine dikkat çeken Bardakcı, "İlk baştan beri gönlüm Galatasaray’dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat, muhteşem bir ambiyansı var. Deplasman takımı olarak geldiğimde bile burada oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ev sahibi olarak geldiğim zaman bundan 5 katı daha fazla keyif alacağımdan eminim. O günü sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.









"OKAN HOCANIN BANA ÇOK ŞEY KATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine çok şey katacağına inandığını dile getiren 27 yaşındaki savunmacı, "Okan hoca ile milli takıma gitmiştik ama küçük bir sakatlığım olduğu için fazla kalamamıştım. Çevremde herkes Okan hocanın nasıl iyi bir hoca ve insan olduğundan bahsediyorlar. Ben de çok merak ediyordum ve kendisiyle çalışmak istiyorum. Çok şükür burada nasip oldu. Bana çok şey katacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"BU FORMANIN HAKKINI VEREREK OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Galatasaray'daki hedeflerinden de bahseden Abdülkerim, "Galatasaray’da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım" dedi.







