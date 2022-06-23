Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe için imzaya geliyor!

Sarı-Lacivertliler’in bu sezonki 3. transferi Abdülkerim Bardakçı olacak. Fenerbahçe ; Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor’un da peşinde olduğu başarılı stoper için Konyaspor ile her konuda anlaşmaya varılmış, oyuncuyla yapılan görüşmelerde de sona gelinmişti. Yönetim sonunda tüm taraflarla el sıkıştı. Sarı-Lacivertliler, Konyaspor’a toplamda 3.4 milyon Euro ödeyecek. Ancak bunun 2.8 milyon Euro’su peşin olacak. Kalan 600 bin Euro ise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi’ne katılım (bir sonraki sezon), Türkiye Kupası’nın kazanılması gibi şartlarla bonus olarak ödenecek.

Eşyalarını topluyor

Fenerbahçe’nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı anlaşmanın şartları da netlik kazandı. Konyaspor’da senelik 5 milyon TL alan yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler’den 750 bin Euro (13.7 milyon TL) kazanacak. Anlaşmanın 4 yıllık olacağı öğrenildi. Abdülkerim’in Konya’daki eşyalarını toplamaya başladığı, bu hafta İstanbul’a gelerek kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.