Bordo-Mavililer, sakatlıklar nedeniyle en büyük sıkıntıyı orta sahada yaşıyor. Onazi bir türlü geri dönemezken, Obi Mikel 4, Abdulkadir Parmak ise 2 maçtır formasından uzak. İki futbolcuya yoğun tedavi uygulanırken, teknik direktör Ünal Karaman perşembe günkü Krasnodar maçında oyuncularını riske atmama kararı aldı. Başarılı hoca, Mikel ve Abdulkadir’i pazar günkü kritik Alanyaspor mücadelesinde sahaya sürmeye hazırlanıyor. Göztepe yenilgisiyle zirve yarışında yara alan Karadeniz ekibi, Akyazı’da lideri devirip rakibiyle puanları eşitlemek amacında.

Doğan ve Kamil Ahmet...

Ünal Karaman, Rusya’daki Krasnodar mücadelesinde, Göztepe maçında olduğu gibi Sosa’nın yanı sıra Doğan’ı merkezde kullanacak. Tecrübeli teknik adam, her ihtimale karşı normal mevkisi sağ bek olan Kamil Ahmet’i de orta sahaya hazırlıyor. Ünal hoca, sakatların durumuyla ilgili sürekli sağlık ekibinden bilgi alıyor.

Ekuban, Milli arada dönüyor

Sol ayak tarak kemiği kırıldıktan sonra 16 Eylül’de ameliyat olan Caleb Ekuban, milli arada takıma katılacak. İtalya’da kendisine verilen program dahilinde çalışmalar yapan genç forvet, bu hafta şehre gelecek. Yaklaşık 50 gündür takımdan uzak kalan Ganalı oyuncu, bir süre özel antrenmanlar gerçekleştirecek. Sezona müthiş başlayan Ekuban, sakatlığa kadar çıktığı 7 maçta 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Trabzon sakata geldi!

UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Süper Lig’de ise çıktığı son 2 maçı kazanamayan Trabzonspor’da sıkıntının ana sebebi, üst üste gelen sakatlıklar. Son Göztepe mücadelesinde tam 6 oyuncusundan yararlanamayan teknik direktör Ünal Karaman, kadrodaki alternatifsizlikten dert yanıyor. Bordo-Mavililer’de Abdülkadir Ömür 11, Ekuban 10, Obi Mikel 4, Abdulkadir Parmak 2 maçtır formasından uzak. Daniel Sturridge ise Göztepe karşılaşmasında görev alamadı. Yönetim, devre arasında kadro derinliğini artırmak adına 2-3 takviye yapmayı planlıyor.