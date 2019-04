Abdülkadir Parmak: Uyanmak istemediğim bir rüyadayım

Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında Onazi ve Sosa'nın sakatlanmasının ardından forma giymeye başlayan ve oynadığı 18 maçta altı gol, bir asistlik performans sergileyen Abdulkadir Parmak, daha iyi olmak için her gün çalıştığını söyledi. 24 yaşındaki futbolcu, takım için her zaman savaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bireysel performansımın artması benim için tabii ki çok önemli ancak esas önemli olan takımımın iyi işler yapması" diye konuştu.

BURADA YAŞADIĞIM DUYGUNUN TARİFİ ÇOK ZOR

Parmak, Trabzonspor'da oynamanın altyapıdan yetişen her oyuncunun hayali olduğunu belirterek, "Sokak arasında, amatörde oynayan her çocuğun tek bir hayali vardır; o da bir gün Trabzonspor formasını terletmektir. Takımda her maç daha fazla süre almam adeta uyanmak istemediğim bir rüya gibi. Bunun tarifi çok zor. Bunun hayali ile büyümüşsün ve şu an o avuçlarının içerisinde. Böyle bir hayale sahip olmuşken asla bırakmayacağım. Bu takımın vazgeçilmez bir parçası olmak için her zaman çok daha fazla çalışacağım" ifadesini kullandı.

ROL MODELİM İNİESTA

Kendisine örnek olarak Barcelona'da büyük başarılara imza attıktan sonra Vissel Kobe'ye transfer olan İniesta'yı aldığını kaydeden Abdulkadir, "Onun çok yönlü oyun anlayışı, takımı için sahada her şeyi yapması bir futbolcu adına istenilecek tek şey. Harika bir rol model" dedi.

UMARIM ÖZLENEN BAŞARI BİZE NASİP OLUR

Trabzon şehrine şampiyonluğu yeniden yaşatmak istediklerini de vurgulayan Abdulkadir şunları söyledi: "Umarım bir gün bu forma altında o özlenen başarıyı yakalamak bizlere nasip olur. Çünkü biz bu ruhun bir parçası olarak yetiştik" dedi.

