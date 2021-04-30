Abdulkadir Parmak özür diledi

Başarılı orta saha oyuncusu, “Bu gelinen noktada çok üzgün olsam da, alınan karara saygı duymaktan ve kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim ya da farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden, Trabzonspor yönetim kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür dilerim” dedi. Abdulkadir Parmak konusunda şimdi gözler Abdullah Avcı’da... Yönetim, hocanın vereceği kesin karara göre yol haritası çizecek. Avcı’nın affetmesi halinde Parmak takıma dönecek, diğer bir ihtimal ise yaz döneminde tecrübeli isimle yolları ayırmak...