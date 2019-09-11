Abdulkadir Parmak: Formaya geç kavuştum, çabuk ayrılmam

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ancak geçen sezona kadar her yıl 1. Lig takımlarına kiralanan Abdulkadir Parmak, Ünal Karaman’ın gelişi ile beraber 11’in vazgeçilmezi olmuştu.

Trabzonspor Dergisi’ne konuşan başarılı oyuncu, isminin Avrupa ekipleri ile anılması sonrasında transfer dedikodularına da son noktayı koydu. Fırtına’da başarı yakalamak istediğini belirten 25 yaşındaki oyuncu, “Başarılardan sonra Avrupa’ya gitmek istiyorum. Zaten bu formaya geç kavuştum, çabuk ayrılmam” dedi.

‘3 kulvarda da en iyisi...’

Geçen sezon ortaya konan performans sonrası taraftarların yüksek beklenti içinde olmasının normal olduğunu söyleyen Abdulkadir Parmak, “Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak. Avrupa’da, ligde ve kupada en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hedefimiz bu” şeklinde konuştu.