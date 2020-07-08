Abdulkadir Parmak 3 santim yırtıkla oynamış!

Abdulkadir Parmak'tan büyük fedakârlık...Galatasaray derbisi öncesinde yönetimle görüşen ve "Ankaragücü maçında sakat olmadığı halde oyundan çıktı diyorlarmış, bunu açıklamak istiyorum" diyen 24 yaşındaki oyuncuya Başkan Ağaoğlu kol kanat gerdi. Fırtına'nın patronunun, doktor raporlarını göstererek, "1 santim yırtık 3'e çıkmış. Neyi anlatıyorsun? Bizim sana güvenimiz tam" dediği öğrenildi. Hatta Ağaoğlu'nun bu fedakârlığı nedeniyle tesislerde futbolcular tarafından çok yoğun ilgi gören golf arabasının anahtarını Parmak'a teslim ettiği bildirildi.